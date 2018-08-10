Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2018 року.
Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро (ВЕСЬ ТЕКСТ)
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2018 року.
Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро (ВЕСЬ ТЕКСТ)
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