14 лютого Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відповідно до вимог законодавства представив Звіт роботи Кабінету Міністрів за 2017 рік та основні завдання на 2018 рік. Презентація відбулася в рамках засідання Уряду.
Прем’єр-міністр підкреслив, що минулий рік був нелегким, але позитивні моменти очевидні. Серед них – збереження позитивної динаміки зростання економіки та початок фундаментальних змін в різних сферах життєдіяльності держави – від системи державних фінансів, системи економічних регуляцій та системи оподаткування бізнесу до соціальної сфери, а саме освіти, медицини, пенсійної системи.
«Я знаю, що проблем є достатньо, але ми маємо бути готовими їх подолати», - сказав Володимир Гройсман. За його словами, досягти мети дозволить нова якість державного управління, політика збільшення доходів громадян, забезпечення належного рівня безпеки.
«Хотів би подякувати Парламенту, колегам міністрам за нелегкий рік, в якому були й позитивні моменти. Нам вдалося утримати економічне зростання. Ми збільшуємо виробництво продукту, люди мають можливості працевлаштування. Але якщо ми хочемо наздогнати партнерів, наш пріоритет – підвищення економічного зростання», - сказав Глава Уряду.