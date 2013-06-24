Минулого тижня до центрів рекрутингу української армії звернулися 1 319 осіб із питаннями щодо вступу на військову службу. Цей показник майже вдвічі перевищує результат попереднього тижня. Нагадаємо, за перший тиждень року до центрів рекрутингу звернулися 717 українців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом з початку роботи центрів 34 055 українців отримали консультації щодо вступу на військову службу. З них 7 550 вже стали кандидатами до Сил оборони.

«Таке зростання інтересу до рекрутингу свідчить про високу свідомість та готовність наших громадян захищати країну. Кожне звернення – не просто цифра, а реальна людина, яка виявляє реальну зацікавленість служити у війську», - зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

На сьогодні в Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

Нагадаємо, у центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.