1 квітня в Україні було иписано понад 3000 електронних рецептів на різні рецептурні препарати. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перші результати використання сервісу лікарями та пацієнтами показали, що хвилювання виявилося марним – потрібні препарати можна купити в аптеках як і раніше, адже їх перелік і умови відпуску не змінилися.

Просимо довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Наразі черг в аптеках немає, аптеки забезпечені усіма необхідними ліками.

Більшість ліків першої необхідності не потребують рецепта. Ті ліки, що і раніше були рецептурними, тепер просто можна буде отримати ще й за електронним рецептом. На час війни також за потреби пацієнти можуть отримати і паперовий рецепт.

Рецептурний препарат чи ні – визначає його виробник чи заявник, що при подачі заявки на реєстрацію вказує умови відпуску. Під час проходження експертизи цей статус або підтверджується, або змінюється.

Як і раніше, залишаються винятки для регіонів, де тривають бойові дії, а також на придбання ліків волонтерами для потреб медичного фронту.

Електронні інструменти – поширена практика у розвинених країнах. Система «папірець-штамп-підпис» вже давно у минулому. Тримаємо статус країни-лідера з цифровізації.

Відповідальне ставлення до здоровʼя – ознака свідомого суспільства. Це спільна відповідальність держави, лікаря, фармацевта, але головне – пацієнта.

Ми звикли до багатьох цифрових інструментів, адже вони у більшості працюють в багатьох розвинутих країнах. Зокрема – в країнах Європейського союзу, частиною якого прагне стати й Україна. І електронний рецепт – один із таких. Більше того, він був впроваджений ще кілька років тому в межах програми реімбурсації «Доступні лік» – з минулого року – використовується на антибіотики та наркотичні препарати і показав, що його активно використовують українці. Адже в межах цих ініціатив було виписано понад 55 млн е-рецептів.