Цього року в рамках «Зроблено в Україні» бізнес Сумщини матиме змогу отримати за всіма програмами підтримки щонайменше 1 мільярд гривень. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрічі з підприємцями, які беруть участь у цьому проекті, за участю Президента України Володимира Зеленського. Захід відбувся в Сумах 27 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зроблено в Україні» – можливість підтримати бізнес Сумщини у найважчий для нього час. Це і як добре знайомі для бізнесу програми, такі як «Доступні кредити 5-7-9», гранти на переробку, гранти для мікро-, малого і середнього бізнесу, програма «Шкільний автобус», так і нові або відновлені програми, такі як компенсації за купівлю сільгосптехніки українського виробництва, розвиток індустріальних парків, підтримка проектів зі значними інвестиціями. Це інструменти, які можуть сприяти розвитку бізнесу регіону, який продовжує працювати, попри щоденні обстріли та загрози», – зазначила під час виступу на заході Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем'єр-міністра України, загалом на підтримку бізнесу у 2024 році держава заклала рекордні 45 млрд грн. За прогнозами, із цьогорічного зростання ВВП у 4,6%, вклад цих програм буде на рівні 1%. Щонайменше мільярд гривень підтримки можуть отримати підприємці Сумщини.

«Ця цифра не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати», – підкреслила Юлія Свириденко.

У рамках заходу відбулося підписання документів за різними напрямами підтримки бізнесу, які є частиною цього фінансування. Так, зокрема підписано:

Державний контракт за результатами проведеної закупівельної процедури про закупівлю для потреб ЗСУ.

Договір кредитної лінії на загальну суму 26,5 млн грн в рамках державної програми «5-7-9%» між Ощадбанком та ПП «Натур Світ».

Платіжне доручення про перерахування Ощадбанком коштів отримувачу гранту для переробних підприємств у сумі 8 млн грн. Грант отримала Сумська текстильна компанія на придбання обладнання.

Меморандуму про супровід і партнерство між Державною службою зайнятості (ДСЗ) та ветераном, учасником бойових дій Дмитром Рєзніковим, який отримає грант на розвиток або створення власного бізнесу у розмірі пів мільйона гривень.

Як зазначила Юлія Свириденко, підписані сьогодні за результатами участі бізнесу Сумщини у держпрограмах підтримки та в держзакупівлях документи – це перший результат пакета підтримки, який держава заклала на цей рік для регіону.

Політика «Зроблено в Україні» передбачає три ключові напрямки:

Розвиток українського виробництва через стимулювання попиту на українські товари з боку держави, приватного сектору і громадян.

Інвестиції в реальний сектор через доступ до грантів, дешевих грошей, промислової інфраструктури та економічних стимулів.

Збільшення несировинного експорту через відкриття доступу до ринків і експортне фінансування.

Зокрема, ця політика передбачає такі інструменти та рішення, як: