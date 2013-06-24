124 ветерани та ветеранки зареєструвалися на участь у курсі з протимінної діяльності, який Міністерство економіки України спільно з Програмою розвитку ООН проведуть у грудні цього року. Загалом на програму, яка триватиме 16 днів і охопить чотири ключові теми протимінної діяльності, буде відібрано до 12 учасників. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Високий конкурс серед ветеранів на другий набір навчання з протимінної діяльності — це свідчення того, що ми робимо все правильно. Ветерани — це мотивовані люди, що добре знають, яку загрозу несуть міни та інші вибухонебезпечні предмети. Рівень здобутих знань і вмінь у майбутньому дозволить їм максимально швидко долучитися до роботи міжнародних чи національних операторів», — сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Самі навчання триватимуть з 2 по 18 грудня і охоплять наступні теми:

пʼять основоположних принципів протимінної діяльності;

звільнення землі у гуманітарному розмінуванні;

національні стандарти протимінної діяльності;

машини для механізованого розмінування: види, принципи керування.

У рамках курсу передбачені виїзні заняття на полігоні із залученням машин для розмінування.

«Я певен, що така кількість охочих взяти участь у навчанні із протимінної діяльності — це сигнал для нас і партнерів, що двома курсами все не завершиться. Ми будемо паралельно працювати над запуском наступного набору і його масштабуванням та говорити із операторами про залучення ветеранів до протимінної діяльності», — сказав Ігор Безкаравайний.

До проекту також долучилися також міжнародні оператори FSD, HALO Trust, виробники техніки для розмінування GCS та DOK-ING, Державна спеціальна служба транспорту, Головне управління протимінної діяльності та інші важливі стейкхолдери напрямку гуманітарного розмінування.

За підсумками першого курсу із протимінної діяльності пʼять ветеранів з інвалідністю отримали роботу в одного із найбільших міжнародних операторів гуманітарного розмінування в Україні The HALO Trust. Вони займаються аналізом супутникових зображень для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, а один учасник курсу став радіооператором.