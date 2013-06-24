Завершився відбір переможців програми Create Ukraine — 10 амбітних молодих українок і українців з міжнародним досвідом сьогодні, 14 жовтня, долучилися до команди Міністерства економіки України. Вони повернулись на Батьківщину з-за кордону та наступні 10 місяців працюватимуть разом з урядовцями над впровадженням економічних реформ та подоланням викликів війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Пілотний проект Create Ukraine співфінансується Європейським Союзом та Урядом Литви у межах програми EU4Youth, спрямованої на підтримку молоді. Проектом керує литовська організація Central Project Management Agency, реалізує KSE Foundation на базі Міністерства економіки України.

Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила: «Рада вітати переможців Create Ukraine в нашій команді. Якісні знання та ідеї, які вони принесуть, будуть корисними для роботи Міністерства та нашої держави. Нині за кордоном перебуває до 6,5 мільйона українців, зокрема значна частина — молодь, чия енергія та інтелект важливі для відновлення України. Наше завдання — створити умови для повернення цих талановитих людей, і програма Create Ukraine є однією з можливостей реалізувати свій потенціал».

Create Ukraine є продовженням литовського досвіду – «Create Lithuania» була започаткована у 2012 році як стратегічна урядова програма та мала високу ефективність.

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні відзначила: «Литва, як давній прихильник України, незалежно від того, йдеться про перемогу України або про проекти з відновлення та реабілітації, має честь також додати до цього пакета підтримки ініціативу "Create Ukraine", розроблену на основі успіху нашої власної програми "Create Lithuania". Давайте разом будувати європейське майбутнє для України, яке буде позначене сильними інституціями, прогресивними реформами та яскравим державним сектором, очолюваним пристрасною молоддю вашої країни».

Переможцями Create Ukraine стали фахівчині і фахівці, які повернулись до України з Великої Британії, Китаю, Австрії, Нідерландів, Франції, Італії, Словаччини та Канади:

Анастасія Біланенко — аудиторка та фінансова аналітикиня з 10-річним досвідом роботи в Австралії та Великобританії.

Ірина Волоха — фахівчиня з комунікацій, засновниця українсько-канадської компанії Eduwest, яка надає репетиторські послуги та повний спектр видавничих рішень для міжнародних авторів.

Оксана Гаврилів — фахівчиня з міжнародних відносин та бізнес-менеджерка з багатовекторним міжнародним професійним досвідом у сферах державного управління, бізнесу та міжнародних відносин.

Олена Дзюбко — проєктна менеджерка з унікальним міжнародним досвідом, здобутим в громадських організаціях у Фінляндії та Словаччині.

Роксолана Смеречинська — фахівчиня у галузі міжнародного управління, досвід якої охоплює сфери міжнародних відносин, політичного аналізу та стратегічних комунікацій.

Роман Шемаков — фахівець з розвитку інфраструктури та фінансовий аналітик. Останні 5 років працював над розвитком інфраструктури і технологій у США, Тайвані, Сінгапурі та Китаї.

Станіслава Круглян — випускниця магістерської програми з міжнародних відносин у Лондонській школі економіки та політичних наук.

Тетяна Гайдим — фахівчиня з управління проектами, спеціалістка з надання консалтингових послуг у сфері банкінгу та страхування. Має досвід роботи в глобальних консалтингових компаніях у Словаччині.

Юлія Міщук — випускниця магістерської програми «Стратегічні комунікації» в International University of Languages and Media у Мілані.

Юлія Паска — фахівчиня з міжнародного права, професійний досвід якої містить стажування в парламенті Канади та навчання в Італії.

14 жовтня відбулося знайомство переможців Create Ukraine з Першим віце-прем'єр-міністром — Міністром економіки Юлією Свириденко та її заступниками і заступницями.

Учасникам програми презентувати урядові проекти, над якими вони працюватимуть як члени дорадчо-консультативної команди Мінекономіки. Напрямки, до яких залучили українців з закордонним досвідом, включають залучення інвестицій, євроінтеграцію, масштабування виробничих підприємств, запуск ринку гуманітарного розмінування, подолання бар'єрів для виходу на міжнародні ринки, збільшення економічної активності жінок, розвиток малих і середніх підприємств та дерегуляцію.

Заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила: «Нам важливо, щоб талановиті освічені українці з цінним досвідом навчання й працевлаштування за кордоном, поверталися в Україну і формувати тут політики, працювали над проектами Міністерства економіки, використовуючи цей досвід. Ми хочемо інтегрувати таких людей в урядові й державні інституції, оскільки чудово розуміємо, що можна будувати індустріальні парки, розвивати несировинний експорт, забезпечувати енергетичну стійкість бізнесу тощо, але усе це не працюватиме без людського капіталу, без мотивованих людей, готових вкладати власні сили й досвід в майбутнє України».

Переможці також відвідали Київську школу економіки, де ознайомились з комплексною програмою розвитку, а саме персональними KPI, програмами менторства, тренінгами, семінарами та програмою з GR від KSE, які вони будуть проходити упродовж 10 місяців дії програми.

Світлана Денисенко, директорка KSE Foundation: «Кожні учасник і учасниця Create Ukraine — професіонали своєї справи. Серед них є випускники магістратур топ-університетів Великобританії, Італії та США, бізнес-стратеги з досвідом роботи над масштабними проектами у передових європейських компаніях та фахівці з міжнародних відносин, які відстоювали українські інтереси на дипломатичному фронті. Маючи можливості надалі будувати успішну кар'єру за кордоном, вони повернулися додому, щоб працювати на користь України».

Create Ukraine ґрунтується на досвіді Create Lithuania — близько 40% учасників цієї ініціативи після закінчення програми продовжують працювати у державному секторі.

Даля Крапавіцкайте, менеджерка проекту CPVA: «Як випускниця програми Create Lithuania, я дуже рада вітати цих молодих українців, які стануть агентами змін у своїй країні. Як і в Литві, вони приїхали сюди, щоб застосувати свої унікальні навички та міжнародні зв'язки для створення нових можливостей для тих, хто залишився».

Програма Create Ukraine започаткована ЄС, Міністерством закордонних справ Литви та Міністерством економіки України. Програма співфінансується EU4Youth Programme, керується Central Project Management Agency та реалізується KSE Foundation.