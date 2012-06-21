Таку суму коштів виділив уряд з резервного фонду Державного бюджету для вжиття невідкладних заходів з підвищення рівня захищеності об'єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил.
Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 809-р «Про виділення коштів для здійснення заходів, пов’язаних з підвищенням рівня захищеності об’єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил» опублікованого в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Виділені кошти Міністерство оборони України спрямує на виконання відповідних заходів щодо захищеності об'єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил.
Прийняття рішення сприятиме удосконаленню системи охорони та оборони визначених військових частин, належному зберіганню боєприпасів та забезпеченню підвищення рівня вибухопожежобезпеки.
Текст розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 809-р.