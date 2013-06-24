Міністри охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Чехії Властіміл Валек взяли участь в Українсько-чеському медичному бізнес-форумі CZ-UA: Healthcare Partnership Opportunities, який відбувся в Києві. Представники медзакладів, місцевої влади та бізнесу обговорили співпрацю в медичній галузі, актуальні проєкти чеських компаній в Україні та наявні потреби для подальших ініціатив.

«Чехія — один з лідерів підтримки України в реформуванні галузі охорони здоров’я. Завдяки ініціативі Ukraine Facility,уряду Чехії, Чеському банку розвитку, Чеській агенції розвитку та МОЗ Чехії ми отримали унікальний приклад змішаного фінансування: гранти, державні гарантії, кредити — все це працює на модернізацію українських лікарень. Ідеться про 13 лікарень у семи областях України. Шість проєктів уже внесено до Єдиного проєктного портфеля України, і маємо попередньо узгоджене фінансування на загальну суму понад 100 мільйонів євро. Це не просто капітальні ремонти чи обладнання. Це інвестиції в якість життя, доступність медичної допомоги, стійкість нашої медичної системи»,— зазначив Віктор Ляшко, виступаючи на форумі, повідомляє МОЗ.