Урочисті заходи з нагоди 100-річчя створення «Просвіти» на Рівненщині проходять в обласному та районних центрах: ця патріотична громадська організація об’єднує тих, хто живе з Україною в серці.
Символічно, що величний пам’ятник «Просвіті» у Рівному постав у парку, названому ім’ям Тараса Шевченка. «Завдяки невтомній роботі «Просвіти» лише за 25 років наше місто успішно подолало наслідки русифікації, — каже Рівненський міський голова Володимир Хомко. — Якби організації так само активно популяризували українську мову, традиції, історію та культуру на сході України, сепаратизм не мав би там жодної підтримки».
Просвітяни Гощанського району пригадують, як у голодному 1932-му із села М’ятин їхній колега Сава Шахрай повіз двоє саней харчів на тодішню «лінію розмежування» між Польщею та Росією, що проходила за 20 кілометрів від Гощі, під селом Аннопіль Хмельницької області. До колючого дроту потягнулися сотні рук, але енкаведисти відкрили вогонь. І тоді гощанські просвітяни почали кидати харчі через дріт, щоб урятувати хоч чиєсь життя. «Саву Шахрая за його мужній вчинок заарештували й нещадно катували, — розповідає голова районного осередку «Просвіти» Олександр Міщук. — І лише з Божої волі він врятувався. Такі випадки не поодинокі в нашій історії, яку маємо берегти як зіницю ока».
Саме тому з нагоди 100-річчя «Просвіти» планують вихід у світ книжки, в якій буде 100 історій про найактивніших просвітян Рівненщини, чотири з них — про небайдужих гощанців.