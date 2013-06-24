Керівництво Міністерства фінансів України та представники Міжнародного валютного фонду провели заключну зустріч місії МВФ. Місія проходила в Києві протягом 16-19 липня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Команди Мінфіну на чолі з Міністром фінансів України Сергієм Марченком та Місії МВФ в Україні на чолі з керівником Гевіном Греєм обговорили підготовку до пʼятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) та реформаційні заходи для зміцнення фінансової спроможності України.

Також українська сторона привітала Прішилу Тофано з її призначенням з 1 серпня 2024 року Постійним Представником МВФ в Україні.

“Уряд України, Національний банк та інші органи влади вже виконали 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ на сьогодні. 14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору. Виконання Україною умов сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни. Фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно. Вдячний за продуктивні зустріч у межах місії”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Місія МВФ щодо пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні. За умови успішного перегляду Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько 1,1 млрд доларів США. Серед умов – один структурний маяк щодо ухвалення оновленого закону про Бюро економічної безпеки.

Керівництво Мінфіну зауважило, що виклики військово часу потребують сталого та ритмічного зовнішнього фінансування для України. Лідерство МВФ у цьому питанні продовжує відігравати важливу роль. Фонд є фактично майданчиком, що об’єднує міжнародних донорів для мобілізації коштів на пріоритетні потреби України.

У цьому контексті Міністр фінансів подякував за 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги, які були надані виключно МВФ, з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США.

У поточному році потреба у міжнародній підтримці сягає 38 млрд доларів США. Партнери вже надали відповідні запевнення. Здійснюються заходи для залучення коштів у 2025 році.

Довідково

Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування – EFF на 2023–2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.