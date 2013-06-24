Понад 6 млн українців вже отримали допомогу в межах програми Зимова єПідтримка, також цього місяця розпочалися виплати за програмою «Тепла зима». На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів, 24 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах — наш обов’язок. Тому саме зараз з ініціативи Президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм «Зимової підтримки» для кожної української родини», - підкреслив Глава Уряду.

Він повідомив, що вже 10,3 млн українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова єПідтримка, а понад 6 млн цю допомогу вже отримали.

Крім цього, як підкреслив Прем’єр-міністр, цього місяця також розпочалися виплати за програмою «Тепла зима».

«Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 млрд грн. Таким чином майже 600 тис. українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Це діти з родин переселенців, сім’ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин», - зазначив Глава Уряду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму єКнига. За цією програмою, яка також є частиною «Зимової підтримки», зареєструвалося понад 30 тис. 18-річних українців.

«Усі вони отримають від держави по 908 грн на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговидавництву та поширенню культури читання серед молоді», - підкреслив Прем’єр-міністр.