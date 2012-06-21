Відтепер у центрі Вінниці скульптурна композиція із символічною назвою Дерево Свободи нагадуватиме всім про подвиг Героїв Небесної Сотні. На урочисте відкриття пам’ятника прийшли краяни, прибули родини тридцяти Героїв Небесної Сотні з різних куточків країни. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх, хто чотири роки тому не повернувся живим з Майдану Незалежності в Києві під час буремних подій Революції гідності, та інших борців за незалежність України. Право відкрити пам’ятник надали вінничанам матері Героя Небесної Сотні Максима Шимка Зої Кузьменко та синові Героя Небесної Сотні Леоніда Полянського Едуардові Полянському.
Заступник голови громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Володимир Голоднюк разом із сином Устимом був учасником Майдану. 20 лютого 2014-го Устим загинув внаслідок вогнепального поранення в голову. Під час відкриття Дерева Свободи Володимир Голоднюк зазначив: «Шановні краяни! Передовсім від імені родин Небесної Сотні хочу подякувати вам за те, що ви не словом, а ділом творите пам’ять про Небесну Сотню. Нас часто запитують: «За що вони загинули і чи варто це було?» Завжди говорю: вони загинули за Україну! І їхня смерть була не марною, тому що такими, як ми були колись, уже ніколи не будемо. Небесна Сотня свою справу зробила, а решту — робити нам. Будьмо гідними їх!»
Автор бронзового пам’ятника — київський скульптор Борис Данилюк. Скульптурна композиція являє собою дерево вишні заввишки майже
Пам’ятник встановлено з ініціативи благодійних фондів «Подільська громада» та «Пам’яті Небесної Сотні», які залучили необхідні кошти від меценатів та небайдужих громадян.