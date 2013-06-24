Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжує фіксувати пошкодження пам’яток культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За інформацією, поданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, за жовтень загальна чисельність постраждалих пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 10 одиниць і наразі складає 1179 об’єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.

Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 316, Донецькій — 163, Херсонській — 157, Одеській — 116, Київській області та м. Києві — 81, Чернігівській — 65, Львівській — 60, Запорізькій — 53, Миколаївській та Дніпропетровській — по 41, Луганській — 31, Сумській — 29, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — 4, Кіровоградській та Черкаській — 1.

На кінець жовтня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації.