Протягом 2024 року в Одеській, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях встановили нові модульні клініки первинної медичної допомоги та модульну станцію для бригад ЕМД. Проект реалізовано у рамках партнерства Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоби попри повномасштабну війну забезпечити пацієнтів доступом до найнеобхідніших медичних послуг. Проєкт фінансується Європейським Союзом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ці модульні клініки встановлюють у найбільш постраждалих від війни регіонах, де значно постраждали медичні заклади. Міністерство охорони здоров’я, ВООЗ та наші партнери прагнуть забезпечити українцям доступ до найнеобхідніших медичних послуг. Так, у 2024 році встановлено 12 модульних клінік, які планують обслуговувати близько 50 тис. пацієнтів у різних регіонах України», – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Завдяки встановленню нових модульних клінік у регіонах покращиться доступ пацієнтів до необхідної первинної медичної допомоги.

У закладах працюватимуть мобільні бригади у складі лікарів та медичних сестер. Кожна зі встановлених клінік має всі необхідні зручності, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування та кімнати для огляду пацієнтів. Також амбулаторії оснащено необхідним обладнанням та готові до роботи в умовах аварійних відключень світла, зокрема їх забезпечено генераторами для безперебійного електроживлення.

Зазначимо, що кожна клініка може бути встановлена за 10-14 днів і є довгостроковим рішенням із терміном служби понад 10 років. Модульні медичні заклади інтегровані в систему охорони здоров’я України, аби ефективно відповідати викликам та наслідкам повномасштабної війни.

«Цей проект має важливе значення, оскільки він поєднує між собою реагування на надзвичайну ситуацію та раннє відновлення, забезпечуючи швидкий та довготривалий доступ до медичної допомоги. Оскільки 40% атак на медичну систему в Україні припадає на первинну медичну допомогу, ці модульні клініки пропонують життєво важливе рішення — укомплектовані національним медичним персоналом, щоб підтримувати безперервну допомогу своїм громадам», – зазначив д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні, голова офісу ВООЗ в Україні.

«російське вторгнення в Україну завдало нищівної шкоди сфері охорони здоров’я. Тисячі людей залишилися без необхідної медичної допомоги, особливо в прифронтових районах, де ситуація залишається критичною. Модульні клініки відіграють важливу роль у наданні життєво необхідних медичних послуг у регіонах, де інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень», – зазначила Маріанна Франко, Голова Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні.

Зазначимо, що прифронтові регіони та ті, які наближені до зон ведення бойових дій ще від початку повномасштабної війни, перебувають під безперервними артобстрілами та авіабомбардуваннями рф. Через це постраждало багато обʼєктів цивільної інфраструктури, в тому числі й медичної, багато медзакладів пошкоджено або зруйновано вщент. Крім того, деякі частини регіонів були окуповані росіянами та зазнали великих ушкоджень.

Довідково

Модульні клініки – це проект ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні, який пропонує оперативне та довгострокове розв’язання гострої проблеми. Так у рамках проєкту протягом 2024 року встановили 12 модульних клінік за фінансової підтримки ЄС, ще 17 встановили у 2023 році за підтримки ЄС, Німеччини та Гуманітарний фонд для України. Загалом модульні заклади встановлені на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Одещині, Донеччині та Житомирщині.