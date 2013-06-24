Під час робочого візиту до міста Аль-Ула, Королівство Саудівська Аравія, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Голова Національного банку України Андрій Пишний зустрілися з Директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зустріч відбулася на полях Конференції для ринків, що розвиваються, – щорічної конференції з економічної політики. Захід організовано Міністерством фінансів Королівства Саудівська Аравія та регіональним офісом МВФ.

Сторони обговорили стан економіки України та прогрес у виконанні умов за програмою МВФ Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Сергій Марченко подякував за співпрацю, що дозволяє підтримувати стабільність фінансової системи, залучати фінансову підтримку та зміцнювати фінансову систему країни.

“Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,4 млрд доларів США від МВФ. Ефективна співпраця з Фондом є одним із важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. А ми, зі свого боку, впроваджувати необхідні реформи для стабілізації економіки та наближення до вступу в ЄС. Важливою для досягнення цих цілей є програма EFF, яка є опорою у співпраці з міжнародними партнерами та сприяє залученню широкомасштабного фінансування донорів, включаючи країни G7 та Європейського Союзу", – сказав під час зустрічі Сергій Марченко.

Зі свого боку Крісталіна Георгієва запевнила, що Фонд й надалі всебічно підтримуватиме Україну.

Міністр фінансів та Директорка-розпорядниця МВФ обговорили підготовку до сьомого перегляду програми EFF. Очікується, що місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.

“Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми успішно пройшли вже шість переглядів Програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 917,5 млн доларів США," — зазначив Сергій Марченко.

За майже два роки функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже шість переглядів – вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до Державного бюджету України близько 9,8 млрд доларів США з передбачених програмою на 2023-2027 роки 15,5 млрд доларів США.

У 2025 році планується залучити 2,7 млрд доларів США від МВФ за результатом чотирьох квартальних переглядів. Водночас програма є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 148 млрд доларів США.

На сьогодні Україна вже виконала 35 структурних маяків – реформаційні заходи в рамках програми Механізму розширеного фінансування з МВФ. Аби продовжити функціонування програми у 2025 році український Уряд має виконати необхідні умови у напрямах:

- зміцнення фінансової стабільності;

- підтримка економічного відновлення;

- покращення управління державними інституціями;

- євроінтеграція.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд є третім найбільшим надавачем фінансової допомоги Україні (після США та ЄС) від початку повномасштабного вторгнення.