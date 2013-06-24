Цього року в рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським політики «Зроблено в Україні» бізнес Чернігівщини матиме змогу отримати за всіма програмами підтримки щонайменше 1,25 мільярда гривень. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрічі з підприємцями Чернігівщини під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зроблено в Україні» – можливість підтримати бізнес регіону у найважчий для нього час. Цьогоріч ми продовжуємо та суттєво розширюємо програми підтримки. Це і як добре знайомі для бізнесу інструменти, такі як «Доступні кредити 5-7-9», гранти на переробку, гранти для мікро-, малого і середнього бізнесу “Власна справа”, гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин і чоловіків, програма «Шкільний автобус». Політика локалізації в публічних закупівлях. А також нові або відновлені програми такі, як компенсації за купівлю сільгосптехніки українського виробництва, розвиток індустріальних парків, підтримка проектів зі значними інвестиціями та інші. Частиною цих програм Чернігівщина вже активно користується. Але ми сподіваємось, що все більше компаній користуватиметься можливостями від держави. Саме тому у цьому році в рамках «Зроблено в Україні» ми передбачили для Чернігівщини щонайменше 1,25 мільярда гривень в рамках усіх програм. Ця цифра — не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем'єр-міністра України, загалом на підтримку бізнесу у 2024 році держава заклала рекордні 45 млрд грн. За прогнозами, із цьогорічного зростання ВВП у 4,6%, вклад цих програм буде на рівні 1%.

В рамках заходу відбулося підписання документів за різними напрямами підтримки бізнесу, які є частиною цього фінансування. Так, зокрема підписано наказ про внесення до переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету, продукції ряду виробників, в тому числі і чернігівського заводу-виробника ТАН.

“Це вкрай важливий крок, адже по суті, сьогоднішнє підписання офіційно запустило програму компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва. Тобто купуючи техніку від компанії ТАН та інших виробників, аграрії зможуть отримати назад 25% від вартості цієї техніки. Переконана, що це стане стимулом для розвитку машинобудівної галузі, адже таку тенденцію ми бачили у попередні періоди, коли діяла програма”, — зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, були підписані кредитні угоди в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» між Ощадбанком та ТОВ «ПРИЛУКИ-АГРОІНВЕСТ» і ТОВ «Ен Джі Інжиніринг». Перша з компаній на кредитні кошти панує придбати сучасне сільгоспобладнання та техніку, друга — токарний верстат.

Також були підписані угоди в рамках програм, спрямованих на підтримку ветеранів. Зокрема договір іпотеки за програмою доступного житла єОселя, завдяки якій українці можуть під низький відсоток придбати власне житло. І меморандум про супровід та партнерство в рамках грантової програми “Власна справа” для ветеранів між Державною службою зайнятості та ветераном, учасником бойових дій, який отримує грант на створення власного бізнесу у розмірі 250 000 гривень.