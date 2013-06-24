У межах третього етапу Програми відновлення України схвалено 131 проект на загальну суму 4,5 мільярда гривень. Йдеться про ініціативи, які будуть реалізовуватися в громадах у чотирьох напрямах:

енергетична стійкість громад: 37 проектів на 1,1 млрд грн,

модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення: 68 проектів на 2,0 млрд грн,

реконструкція медичних закладів: 21 проект на 1,1 млрд грн,

будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб: 5 проектів на 0,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Реалізація схвалених проектів розпочнеться найближчим часом. Загальний термін виконання становить 18 місяців, а об’єкти, пов’язані з енергетичною стійкістю громад, мають бути завершені до початку опалювального сезону — жовтня 2025 року.

«Ми переходимо до етапу реалізації конкретних рішень. За результатами третього етапу Програми відновлення України маємо 131 схвалений проект, який відповідає як державним політикам, так і регіональним та місцевим стратегіям. Це показує, що громади не лише зацікавлені у розвитку, а й готові до системної роботи з оновлення своєї інфраструктури.

Для Мінрозвитку пріоритетом залишається підтримка втілення саме локальних візій — ми довіряємо громадам і надаємо їм усі необхідні інструменти: фінансування, експертизу, цифрові рішення. Особливо важливо, що ухвалені проекти мають реалізовуватись у визначені терміни — аби люди якнайшвидше відчули результат.

Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, зокрема Європейському інвестиційному банку, за те, що ця амбітна програма розширюється, вже цього року ми зможемо оголосити новий відбір завдяки додатковому фінансуванню. Відновлення — це спільна справа, і громади в цій справі наші ключові союзники», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Відбір проектів здійснювала Експертна робоча група при Мінрозвитку, до складу якої увійшли представники профільних міністерств, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських та антикорупційних організацій. Такий підхід дозволив забезпечити як прозорість, так і високий рівень експертизи при ухваленні рішень щодо фінансування.

Усі процеси – від подання заявок до моніторингу реалізації – здійснювалися через цифрову екосистему DREAM, яка дозволяє ефективно управляти даними, відстежувати хід реалізації, контролювати використання коштів і забезпечує їх цільове спрямування.

Під час оцінювання особливу увагу приділяли комплексності, ефективності проектів, а також їх відповідності регіональним і місцевим стратегіям розвитку. Громади були залучені до всіх етапів — від подання заявок до участі в роботі експертної групи. Кожна громада мала можливість обґрунтувати важливість свого проекту для місцевих жителів.

Серед прикладів схвалених ініціатив у напрямі енергетичної стійкості – реконструкція системи централізованого теплопостачання в місті Запоріжжя зі встановленням газопоршневих когенераційних установок, реконструкція котельні в місті Миколаїв, а також модернізація системи електропостачання чотирьох котелень у Житомирі із встановленням блочно-модульних когенераційних установок.

У напрямі модернізації водопостачання та водовідведення серед відібраних проектів – капітальний ремонт водонапірної вежі в селі Шевченкове на Сумщині, реконструкція очисних споруд у місті Дергачі Харківської області, реконструкція водогону в Миколаєві, будівництво водопроводу в Підгородному на Дніпропетровщині та реконструкція каналізаційного колектора в Херсонській області.

У сфері охорони здоров’я затверджено, зокрема, реконструкцію хірургічного корпусу лікарні в місті Конотоп, капітальний ремонт будівлі Криворізької міської лікарні №7 та ремонт лікарні у селищі Великоолександрівка. Для внутрішньо переміщених осіб реалізовуватимуться проекти реконструкції будівель під гуртожитки у місті Дніпро, смт Софіївка та селі Томашівка Черкаської області.

Загалом у межах третього етапу Програми відновлення України було подано 453 проектні заявки від 235 громад на загальну суму 19,27 мільярда гривень. Уряд уже ухвалив рішення про залучення додаткових 100 мільйонів євро для масштабування ініціативи. Новий відбір очікується вже цього року.

Довідково

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни.

У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізовано 225 проектів на суму понад 500 мільйонів євро. За словами заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябікіна, цього року очікується введення в експлуатацію ще кількох важливих об’єктів, що отримали фінансування раніше.