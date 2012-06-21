Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 15 червня, візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", який проходитиме в Києві 14-16 червня.

Як зазначається у програмі на сайті форуму, відкриття Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" заплановано на понеділок, 14 червня, за участю прем'єра Дениса Шмигаля о 10:30.

У вівторок, 15 червня, о 10:30 виступить президент Володимир Зеленський, о 10:40 – прем'єр-міністр Шмигаль.

У середу, 16 червня, третій день Форуму відкриє голова Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко.

