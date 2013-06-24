Ще 334 переможців програми «Власна справа» визначено за підсумками чотирнадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 80 мільйонів гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Понад 6 тисяч цьогорічних переможців програми «Власна справа» одержать державну підтримку на розвиток бізнесу у вигляді грантів на 1,5 мільярда гривень. Більшість грантоотримувачів мають досвід підприємництва і взяли гранти на масштабування своєї справи, майже 15% з них відкриють нові компанії. У процесі реалізації бізнес-ідей вони створять 12 тисяч робочих місць в усіх регіонах країни. Загалом за понад два роки чинності грантової програми її переможцями стали 18,5 тисячі українців, а інвестиції держави в розвиток їхнього бізнесу становитимуть 4,5 мільярда гривень. Понад 2 мільярди отримувачі грантів вже повернули до бюджету у вигляді сплачених податків та зборів», — зазначила вона.

Серед отримувачів мікрогрантів чотирнадцятої хвилі 54% жінок, 34% чоловіків та 12% юридичних осіб. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (38), Сумської (22), Київської (21), Вінницької (20), Дніпропетровської та Івано-Франківської (по 18) областей, а також міста Києва (44). Переважна кількість планує витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші галузі, в яких працюватимуть переможці чотирнадцятої хвилі, — оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщування й організація харчування, переробна промисловість, повідомляє Мінекономіки.