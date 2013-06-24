Уряд ухвалив низку рішень щодо підтримки громадян країни та громад. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 11 квітня, передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, затверджено постанову про продовження постачання природного газу для підприємств теплопостачання за режимом ПСО до 31 жовтня цього року.

«Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня Уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично більшості отримувачів.

Також на сьогоднішньому засіданні розподілено 1,5 млрд грн додаткової дотації громадам та регіонам, які цього найбільше потребують.

«Більше 500 млн грн виділяємо для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах», — повідомив Глава Уряду.

Він також зазначив, що ще майже 1 млрд грн спрямовано громадам із меншими надходженнями від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку.

«Таким чином у цих громадах люди і надалі зможуть отримувати всі необхідні їм послуги», — наголосив Прем’єр-міністр.