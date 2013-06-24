15 млрд грн перерозподілять на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки спільним зусиллям Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства розвитку громад та територій та за підтримки народних депутатів, внутрішньо переміщені особи, які сьогодні очікують на компенсацію за знищене житло за програмою єВідновлення, зможуть отримати сертифікат на придбання житла.

Мінсоцполітики спрямує 15 млрд грн залишків коштів за бюджетними програмами Міністерства на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які через агресію російської федерації втратили єдине житло (не мають іншого в умовно безпечних регіонах країни) та очікують на компенсацію.

Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики спільно з Міністерством розвитку громад і територій та Мінфіном, ухвалив Уряд на своєму засіданні.

«Це рішення демонструє критично важливі зміни у підтримці внутрішньо переміщених осіб. Завдяки виділеним коштам понад 10 тисяч родин зможуть отримати власне житло, а отже, будуть почувати себе впевнено у нових громадах, будуть швидше адаптуватися до нових умов, працевлаштовуватися і не їхати за кордон, а продовжувати будувати своє життя в Україні. Набір рішень, спрямованих на забезпечення потреб у житлі, фінансовій та психологічній підтримці, працевлаштуванні чи перекваліфікації, забезпечує вихід людини зі складних життєвих обставин та адаптацію, і є пріоритетом Мінсоцполітики», – зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Міністерство соціальної політики і далі працює над тим, щоб забезпечити ВПО комплексною підтримкою. Тому, окрім фінансової допомоги на проживання, реалізується низка інших ініціатив.

Зокрема:

- було запроваджено нову одноразову грошову допомогу «Тепла зима», виплату в розмірі по 6 500 грн отримають сім'ї-ВПО з вразливих категорій, з дітьми, на кожну дитину до 18 років та особи з інвалідністю 1 групи з вразливих категорій;

- послуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО з інвалідністю та похилого віку за принципом «гроші ходять за людиною». Тобто внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які потребують догляду, держава надає гроші на оплату такого догляду;

- з кінця січня запрацює новий інструмент підтримки – субсидія на оренду житла для ВПО;

- отримати психологічну допомогу ВПО можуть безоплатно у Центрах життєстійкості, які вже працюють у 23-х областях України.