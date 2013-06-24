Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко взяв участь у підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що відбулося у Львові. Міністр розповів, що у 2025 році на фінансування Програми медичних гарантій з держбюджету буде спрямовано понад 175,5 млрд гривень. Також субвенцію у розмірі 1,3 млрд гривень спрямують з державного бюджету місцевим бюджетам на функціонування служб крові й будинків дитини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“На сьогодні забезпечення українців доступом до сучасної та якісної медицини є пріоритетом, який втілити у життя можна лише, об’єднавши зусилля на всіх рівнях. Попри війну МОЗ України продовжує працювати над модернізацією медичної інфраструктури, аби у лікарнях були створені всі умови для надання якісної, доступної та безоплатної меддопомоги. Досягти це можливо, консолідуючи зусилля на центральному та місцевому рівні, а також активно залучаючи міжнародних донорів для співпраці, аби процес рухався якомога ефективніше”, - зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Міністр також додав, що серед головних змін у медичній сфері на наступний рік — створення єдиного медичного простору шляхом долучення до ПМГ усіх державних закладів охорони здоров’я, забезпечення безоплатності послуг для пацієнтів, розширення програми реімбурсації «Доступні ліки», повне забезпечення потреби в донорській крові та компонентах крові тощо.

Ще одним пріоритетним напрямом у сфері охорони здоров’я є відновлення та реконструкція медичної інфраструктури України. Попри навантаження та непрості умови МОЗ України разом із партнерами продовжують відновлювати лікарні, щоби забезпечити українців доступом до необхідних медичних послуг. Зокрема, одним із прикладів є цифрова система DREAM, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут та простір для всіх проектів, реконструкції й відновлення та забезпечує їх прозору та ефективну реалізацію на національному, регіональному та місцевому рівнях. Так, на 2025 рік було відібрано 15 пріоритетних інвестиційних проектів з 12 регіонів України на суму понад 2,6 млрд гривень.

Також МОЗ продовжує забезпечувати лікарні дороговартісним медичним обладнанням, серед якого: циклотрони, лінійні прискорювачі, комп’ютерні томографи, магнітно-резонансні томографи, ангіографи тощо.