Днями на конгресі Міжнародної шахової федерації в Туреччині 15-річному українцеві Кирилові Шевченку присвоїли звання міжнародного гросмейстера. Українець, який нещодавно здобув блискучу перемогу на юнацькому Гран-прі у вірменському місті Джермук, став одним з наймолодших гросмейстерів світу. Відтепер Кирило — другий за віком (наймолодший — американець Авондер Ліанг), а якщо порівняти вік набуття гросмейстерства, то наш талановитий шахіст посідає 19 місце.
Кирило родом з Києва. Він чемпіон Європи з бліцу до 10 років, бронзовий призер чемпіонатів світу і Європи до 10 років, чемпіон України до 8 і 14 років. У 9 років виконав норму кандидата в майстри спорту, у 13 — міжнародний майстер.
«Усі гросмейстерські норми Кирило виконав ще в липні. Я займаюся з ним останні чотири роки, і мене підкуповує його любов до шахів та працьовитість», — розповів тренер Володимир Балкан.
Утім талант і працьовитість хлопця можна без слів прочитати на його обличчі.