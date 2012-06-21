Днями на конгресі Міжнародної шахової федерації  в Туреччині 15-річному українцеві Кирилові Шевченку присвоїли звання міжнародного гросмейстера. Українець, який нещодавно здобув блискучу  перемогу на юнацькому Гран-прі у вірменському місті Джермук,  став одним з наймолодших гросмейстерів світу.  Відтепер Кирило — другий за віком  (наймолодший — американець Авондер Ліанг), а якщо порівняти вік набуття гросмейстерства, то наш талановитий шахіст посідає  19 місце.

Фото з сайту censor.net.ua

Кирило родом з Києва. Він чемпіон Європи з бліцу до 10 років, бронзовий призер чемпіонатів світу і Європи до 10 років, чемпіон України до 8 і 14 років. У 9 років виконав норму кандидата в майстри спорту, у 13  — міжнародний майстер.

«Усі гросмейстерські норми Кирило виконав ще в липні. Я займаюся з ним останні чотири роки, і мене підкуповує його любов до шахів та працьовитість», — розповів тренер Володимир Балкан.

Утім талант і працьовитість хлопця можна без слів прочитати на його обличчі. 