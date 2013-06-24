15 лікарів із різних медзакладів України проходять стажування у чотирьох французьких провідних центрах у галузі онкології. Так, проект реалізується спільно з мережею онкологічних лікарень Unicancer, з такими закладами охорони здоров'я, як Інститут Гюстава Руссі, Інститут Кюрі, Об'єднання Паризьких лікарень (APHP), Об'єднання Марсельських лікарень (APHM). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Співпраця фінансується Центром з подолання криз та надання підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції у рамках проекту APPUI.

Серед українських медиків є променеві терапевти, хірурги-онкологи, мамологи, хімієтерапевти, онкологи з медзакладів Черкас, Києва, Львова, Івано-Франківська, Кропивницького.

Навчання та стажування наших медиків відбувається у межах програми французько-української співпраці у галузі онкології. За цією програмою, з вересня 2024 року по серпень 2025 року, у медичних закладах Франції стажування пройдуть 45 українських лікарів.

«Торік уряд ухвалив Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень до 2030 року. Вона спрямована на зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних хвороб. Для цього, зокрема, працюємо і над підвищенням якості медичної допомоги. Сьогодні, у межах співпраці України та Франції, наші медики проходять стажування та покращують свої професійні навички в найкращих онкологічних центрах Франції. Також маємо вже ратифіковану угоду між нашими країнами, яка передбачає оснащення українських медичних закладів сучасними мамографами. Таким чином робимо крок до покращення ранньої діагностики. Вдячні Франції за підтримку та активну співпрацю», – зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Програма стажування лікарів у межах французько-української співпраці складається з трьох напрямків, зокрема:

перший етап, з 7-18 жовтня 2024 року: променева терапія, гематологія, онкологія органів травної системи та трансплантація кісткового мозку. Під час візиту медики обмінялися досвідом лікування онкологічних захворювань та ознайомилися з останніми науковими і технологічними досягненнями.

другий етап, з 3-15 березня 2025 року: хірургія, медична онкологія, променева терапія та радіологія, онкогематологія;

третій етап, червень 2025 року: чоловічі та жіночі онкологічні захворювання, нейроонкологія тощо.

Крім стажування, медики зможуть взяти участь у тематичних вебінарах із питань багатопрофільних консультацій та медичних закупівель.

Довідково

Двостороння співпраця України та Франції триває від початку повномасштабної війни. Йдеться про проект з боротьби з раком молочної залози, у межах якого вдасться оснастити заклади охорони здоровʼя сучасним медичним обладнанням для діагностики раку молочної залози – мамографами, а також запровадити передові технології для лікування жінок.

Також серед ключових напрямів взаємодії – проект із розгортання мобільних лікарень, щоби забезпечити доступ українців до якісних медичних послуг у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Проекти з відновлення критичної медичної інфраструктури та систем надання медичних послуг, а також співпраця у межах ініціативи Expertise France. Зокрема, обмін досвідом та навчання медичних кадрів, створення програм обміну між лікарнями двох країн тощо.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність французьким партнерам за неоціненний внесок у боротьбу України за життя та майбутнє. Україна й надалі готова та зацікавлена в ініціативах, які поглиблять співпрацю між країнами.