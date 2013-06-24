1500 родин ВПО отримали компенсації за втрачене житло через житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Наша мета — допомогти ВПО облаштуватися в нових громадах та закрити всі базові потреби. На першому місці — житло для наших людей», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що в Україні діє низка державних програм підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, також почала діяти програма єОселя з можливістю купівлі житла через сертифікат єВідновлення, і перші українці вже стали власниками нерухомості за цим механізмом. Крім того, держава надає субсидії на оплату оренди житла для ВПО. Здійснюються виплати і на проживання для ВПО. За словами Прем’єр-міністра, їх отримує близько 1,2 млн людей, яким Уряд від початку року перерахував понад 5,3 млрд грн.