Кабінет Міністрів України вніс до реєстру новий індустріальний парк «ТЕОФІПОЛЬ ЕКО ПАРК» у селищі Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 10 грудня 2024 року. Це вже 99-й індустріальний парк, зареєстрований в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Створення понад 1550 робочих місць у паперовій та супутніх галузях переробної промисловості сприятиме економічному зростанню регіону, підвищенню конкурентоспроможності та залученню інвестицій в економіку України», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Основні параметри парку

Площа індустріального парку становить 30,8690 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 2 млрд 430 млн грн.

Ключові напрями діяльності «ТЕОФІПОЛЬ ЕКО ПАРК»:

Виробництво паперової маси, паперу та картону;

Виробництво гофрованого паперу та картонної тари;

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового призначення;

Виробництво шпалер та канцелярських товарів;

Виробництво тари з паперу та картону;

Виробництво біогазу, біоетанолу та біопластику;

Харчова промисловість;

Альтернативна енергетика;

Науково-технічна діяльність;

Сфера інформації та телекомунікацій.

Ініціатором створення індустріального парку виступила Теофіпольська селищна рада. Ініціатором передбачено створення сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів. Очікується, що учасники залучать додаткові інвестиції, що стане стимулом для розвитку місцевої економіки.

Державна підтримка індустріальних парків

Учасники індустріальних парків отримують низку податкових і митних пільг, зокрема:

Звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання (за умов відсутності українських аналогів та використання виключно на території парку);

Звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування коштів у розвиток підприємства;

Можливість отримання пільг за місцевими податками за рішенням ОМС.

Держава продовжує підтримувати індустріальні парки в межах економічної політики «Зроблено в Україні». У 2025 році Уряд планує виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури індустріальних парків. Це сприятиме розвитку економіки, створенню робочих місць та наповненню місцевих бюджетів.