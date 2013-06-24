Керівна рада Ukraine Investment Framework 7 березня оголосила конкурс заявок для операцій з опосередкованого кредитування мікро-, малих і середніх підприємств через банки. Конкурс спрямований на розширення доступу до фінансування, зокрема, для бізнесів у регіонах, які зазнали наслідків війни, а також компаній, заснованих ВПО, ветеранами та іншими групами, що постраждали від війни. Додатково передбачена підтримка заходів із розмінування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загальна максимальна сума конкурсу становить 1,6 мільярда євро, з яких 1,4 мільярда євро у вигляді кредитних гарантій та ще 200 мільйонів євро – гранти та технічна допомога.

«Новий конкурс для банківського сектору в рамках UIF – це важливий крок у спрямуванні інвестицій саме в приватний сектор. Ми прагнемо створити умови, за яких малі та середні підприємства, що забезпечують близько 80% робочих місць в Україні, отримають ширший доступ до необхідного фінансування. Особливий акцент – на підтримці підприємств, що працюють у постраждалих регіонах, працевлаштовують ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та представників вразливих груп. Важливо не лише стабілізувати економіку, а й створити умови для її сталого зростання, в тому числі за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу», – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма допомагає малому та середньому бізнесу отримати фінансування, зменшуючи ризики для банків. Завдяки цьому підприємці можуть отримати кредити з меншими вимогами до застави, що особливо важливо для розвитку їхньої справи.

Основні умови конкурсу:

Щонайменше 50% фінансування — для бізнесів у постраждалих регіонах, компаній ВПО, ветеранів або тих, хто наймає людей з цих груп.

Щонайменше 75% фінансування передбачено для МСП і 25% для МСП+, відповідно до пріоритетів конкурсу.

Додаткова підтримка — для підприємств, що займаються розмінуванням.

Щонайменше 50% коштів — на капітальні інвестиції.

Чим більше фінансування для підтримки вразливих категорій, тим вищий рівень гарантійного покриття може отримати банк.

До 60% грантів передбачено на бізнес-проекти, які поєднують модернізацію виробництва, енергетичну безпеку та підтримку підприємств, постраждалих від війни.

У межах оголошеного конкурсу міжнародні фінансові організації (МФО) наразі формують свої пропозиції для подачі на фінансування. Після цього вони будуть затверджені Єврокомісією та Урядом України. Очікується, що нове фінансування для українського бізнесу буде доступним у другій половині цього року.

На даний момент бізнеси можуть звертатися до банків-партнерів, щоб подати заявку на фінансування, яке стане можливим після затвердження поданих ініціатив.

На сьогодні вже понад 15 банків-партнерів працюють у межах UIF, зокрема ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Кредобанк та Банк Львів. Перелік банків може розширюватися.

Щоб ознайомитися з повним переліком банків-партнерів та поточними програмами фінансування для МСП у межах Ukraine Investment Framework, українським підприємствам рекомендується переглянути посібникіз залучення фінансування, який містить детальну інформацію про доступні програми від українських банків у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Крім того, Керівна рада UIF схвалила вісім нових інвестиційних програм для підтримки економіки України. Вони були подані в межах першого етапу конкурсу на фінансування від UIF, який оголосили у вересні 2024 року.

«Це проекти в стратегічних для держави галузях, зокрема спрямовані на відбудову та компенсацію зруйнованого житла, відновлення муніципальної інфраструктури, модернізацію лікарень, реконструкцію енергомереж, розвиток відновлювальної енергетики, транспортної логістики та промисловості. Для нас дуже потрібно зараз реалізувати критично важливі для держави ініціативи, підтримувати бізнес, а також максимально зменшувати ризики для інвесторів через механізми Ukraine Investment Framework», – зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Реалізація цих інвестиційних програм буде здійснюватися партнерами, зокрема:

Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР),

Банком розвитку Ради Європи (CEB),

Польським банком розвитку (BGK),

Чеським банком розвитку (NRB),

Словацьким експортно-імпортним банком (Eximbanka)

Світовим банком – Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD).

Довідково

Ukraine Investment Framework (UIF) – це інвестиційний механізм, створений для підтримки економічного відновлення та модернізації України. Його загальний бюджет становить 9,3 млрд євро. Основна мета цієї програми – мобілізувати інвестиції в українську економіку для відновлення, реконструкції та модернізації країни. У вересні 2024 року Європейська комісія оголосила перший конкурс заявок у межах Ukraine Investment Framework з метою залучення інвестицій у її відновлення та розвиток.

*Очікується, що список банків-партнерів UIF буде розширюватися.