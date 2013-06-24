З початку року 6 571 агрогосподарство отримали 42,3 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 3 878 господарств профінансовано на 17,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 12,7 млрд грн виділено для 615 підприємств;

Кіровоградська – 2,7 млрд грн для 811;

Тернопільська – 2,6 млрд грн для 259;

Дніпропетровська – 2,5 млрд грн для 475;

Львівська – 2,47 млрд грн – для 394;

Вінницька – 2,3 млрд грн – для 629;

Полтавська – 2,2 млрд грн для 369;

Одеська – 2,1 млрд грн для 529;

Харківська – 1,8 млрд грн – для 373.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 2,3 млрд грн для 362 господарств;

Кіровоградська – 1,8 млрд грн для 524;

Вінницька – 1,6 млрд грн – для 393;

Харківська – 1,6 млрд грн виділено для 244;

Одеська – 1,2 млрд грн для 340;

Волинська – 1 млрд грн для 211;

Дніпропетровська – 981,1 млн грн для 233.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.