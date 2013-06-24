Уряд ухвалив рішення щодо продажу Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конфіскованих судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 14 березня. Отримані кошти будуть перераховані до бюджету і спрямовані у Фонд відновлення держави. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Денис Шмигаль зазначив, що Уряд уже направив десятки мільярдів гривень, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, на відновлення та захист країни.

Прем’єр-міністр наголосив, що держава здійснює заходи з конфіскації активів як в Україні, так і за кордоном. Пріоритетом цього року, за словами Дениса Шмигаля, залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів, які повинні стати основним джерелом відбудови.

«Україна буде добиватися повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів», — підкреслив Прем’єр-міністр і додав, що минулого тижня Україна отримали від Великої Британії 752 млн фунтів, а вчора від Канади 2,5 млрд канадських доларів. Зазначені кошти, забезпечені доходами від російських активів, спрямовують на оборону та першочергові потреби бюджету.