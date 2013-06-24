18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло компенсувала держава українцям за програмою єВідновлення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 лютого, повідомляє Урядовий портал.

«90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Зараз активно працюємо над новими джерелами фінансування відновлення житла», — підкреслив Глава Уряду.

Крім того, за його словами, також започатковано окрему програму компенсації за майно для внутрішньо переміщених осіб.

«На цю програму Уряд спрямував 15 млрд грн. Таким чином 10 тисяч сімей отримають ресурс для придбання нерухомості», — зазначив прем’єр-міністр і додав, що за цією ініціативою вже понад 50 родин придбали нові оселі, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів.