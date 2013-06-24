На підтримку бізнесу Полтавської області у рамках політики «Зроблено в Україні», ініційованої президентом Володимиром Зеленським, передбачено цього року щонайменше 1,8 млрд грн. Ця сума – не є лімітом, і за потреби може бути збільшена. Адже загалом у бюджеті–2024 на програми підтримки українських виробників закладено 45 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі із бізнесом регіону за участі Президента України Володимира Зеленського.

«Бізнес області вже активно користується цими програмами, зокрема і тими, які ми вперше запустили цього року, або відновили після перерви — аграрії вже отримують компенсації за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки, індустріальні парки вже можуть подавати документи у банки на компенсацію від держави за будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електромереж, інвестори, які готові вкладати понад 12 мільйонів євро вже можуть подавати заявки на компенсації також. Перший інвестиційний договір вже розглядається», – зазначила Юлія Свириденко.

Вона також розповіла, що за пів року дії політики «Зроблено в Україні» бізнеси Полтавщини встигли оцінити переваги державної підтримки. Аграрії стали найактивнішими учасниками програми компенсацій за купівлю сільгосптехніки українського виробництва – 21 підприємство. За програмою «Шкільний автобус» для місцевих громад вже закупили три автобуси, у другому півріччі – придбають ще 21. Держава на це виділила 36 млн грн. Програмою єОселя, яка стимулює розвиток будівельної галузі скористалися 326 родин. Вони оформили кредитів на загальну суму 390 млн грн.

Місцеві бізнеси користуються й іншими програмами політики «Зроблено в Україні» як от гранти на переробку, «Доступні кредити 5-7-9» та іншими.

Щоб стимулювати несировинний експорт, працює морський коридор. Експортно-кредитне агентство надає фінансову підтримку експорту товарів з доданою вартістю надає. 5 полтавських підприємств вже активно співпрацюють з ним. Загалом у цьому році ЕКА підтримало експорту на 4,8 млрд грн.

Також для продовження безмитного доступу українських товарів на світові ринки цьогоріч продовжили угоду з Великою Британією на 5 років щодо безмитного доступу українських товарів. Аналогічний режим діє з ЄС і США. Оновили угоду з Канадою.

Крім того, Міністр економіки поінформувала, які програми запровадив Уряд, щоб допомогти бізнесу відновити енергетичні спроможності.

Зокрема, розширили програму «Доступні кредити 5-7-9%» на купівлю і встановлення енергетичного обладнання. Максимальна сума кредиту – до 150 млн гривень, термін кредитування – до 10 років. Оформити його можна у банках-партнерах «Фонду розвитку підприємництва».

Для тих, кому 150 млн замало, 19 найбільших банків України об’єдналися і підписали меморандум про пільгове кредитування проектів з відновлення енергетичної інфраструктури. Сума кредиту залежно від сегмента може становити від 500 тис. євро до 25 млн євро. Термін кредиту становитиме до 5-7 років.

Вже ухвалений і підписаний президентом закон про скасування мит і ПДВ на імпорт енергообладнання. Він запрацює орієнтовно за місяць і тоді обладнання для вітрових, сонячних, гідроелектростанцій, ТЕС, газопоршневих та газотурбінних електростанцій, а також накопичувачі електроенергії (energy storage), ввозитимуть в Україну без мит і ПДВ.

Ще одна програма доступна бізнесу – це «Активний споживач». Вона передбачає, що надлишок електроенергії, виробленої для власних потреб на власному автономному обладнанні, підприємство може продати у мережу.

Крім того, Уряд спростив процедури встановлення власної генерації. Полегшено також умови закупівель енергетичного обладнання для публічних замовників. Дозволили закуповувати його без проведення тендерів, але із додатковим запобіжником — вимогою щодо звітування в електронній системі Prozorro.

Важливою складовою політики «Зроблено в Україні» є пріоритезація українських виробників в публічних закупівлях.

«Українські виробники повинні мати пріоритетний доступ до публічних закупівель. У нас вже діє локалізація. Тобто при публічних закупівлях через тендерні процедури міського транспорту, комунальної техніки, залізничного транспорту і продукції енергетичного машинобудування вимагатиметься не менше 20% української складової. Наприклад, «Крюківський вагонобудівний» вже досяг 73% локалізації при виробництві пасажирських вагонів і завдяки цьому забезпечує роботою понад 165 українським підприємствам, на яких працюють тисячі українців по всій країні. Ми плануємо розширити локалізацію. Як на цивільні, так і воєнні публічні закупівлі. З умовою, що країни GPA залишаться, як виключення», – сказала Юлія Свириденко.

На завершення Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України запросила полтавських виробників доєднуватися до інформаційної кампанії «Зроблено в Україні» і маркувати свою продукцію відповідним логотипом. Таких товарів в Україні вже понад 26 мільйонів. Та повідомила, що на Полтавщині вже працює регіональний офіс «Зроблено в Україні» для мікро- та малого бізнесу. Він працює на базі обласного центру зайнятості.