Попри щоденні атаки російських окупантів на місто та область, українці отримують допомогу для відновлення пошкодженого та знищеного житла. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З травня минулого року вже 18,4 тисячі родин з Харківської області отримали виплати для відновлення пошкодженого житла на загальну суму в 2 млрд грн. За ці кошти вони можуть замінити вікна, двері, полагодити дах та відновити пошкоджені комунікації.

Це не лише Харків, а й Ізюм, Балаклія, Дергачі і Чугуїв, які найбільше постраждали від російської агресії.

Для тих, чиє житло було повністю знищене, діє можливість отримати житловий сертифікат. Далі — сплатити ним за нову оселю. Вже 1406 жителів Харківщини отримали такі сертифікати, середньою вартістю 1,4 млн кожен.

Люди використовують їх, щоб переїхати в нові домівки і часто обирають саме рідний регіон. Харківська область входить у ТОП-3 місць, де реалізують житлові сертифікати. На сьогодні, вже 338 людей купили житло саме в Харківській області за кошти програми єВідновлення.