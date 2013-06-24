З початку року 6 970 агрогосподарств отримали 45,6 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – профінансовано 4 170  господарств на 19,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська  –  13,1 млрд грн виділено для 650 підприємств;
  • Кіровоградська – 2,9 млрд грн для 856;
  • Дніпропетровська –  2,8 млрд грн для 517;
  • Тернопільська – 2,7 млрд грн для 271;
  • Львівська –  2,7 млрд грн – для 420;
  • Вінницька – 2,6 млрд грн  – для 659;
  • Полтавська – 2,4 млрд грн для 392;
  • Одеська – 2,4 млрд грн для 576;

За програмою  «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:

  • Київська – 2,48 млрд грн для 387 господарств;
  • Кіровоградська – 1,9 млрд грн для 559;
  • Вінницька – 1,78 млрд грн – для 415;
  • Харківська –  1,7 млрд грн  виділено для 265;
  • Одеська – 1,4 млрд грн для 372;
  • Дніпропетровська – 1,1 млрд грн для 260;
  • Волинська – 1,1 млрд грн для 221.