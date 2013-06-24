З початку року 6 970 агрогосподарств отримали 45,6 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – профінансовано 4 170 господарств на 19,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 13,1 млрд грн виділено для 650 підприємств;
- Кіровоградська – 2,9 млрд грн для 856;
- Дніпропетровська – 2,8 млрд грн для 517;
- Тернопільська – 2,7 млрд грн для 271;
- Львівська – 2,7 млрд грн – для 420;
- Вінницька – 2,6 млрд грн – для 659;
- Полтавська – 2,4 млрд грн для 392;
- Одеська – 2,4 млрд грн для 576;
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська – 2,48 млрд грн для 387 господарств;
- Кіровоградська – 1,9 млрд грн для 559;
- Вінницька – 1,78 млрд грн – для 415;
- Харківська – 1,7 млрд грн виділено для 265;
- Одеська – 1,4 млрд грн для 372;
- Дніпропетровська – 1,1 млрд грн для 260;
- Волинська – 1,1 млрд грн для 221.