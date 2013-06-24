За три роки повномасштабної війни, в умовах системних та цілеспрямованих атак росії проти української цивільної інфраструктури, система охорони здоров’я зазнала численних збитків та шкоди. Нині у сфері охорони здоров'я загальні потреби у відновленні та реконструкції протягом десяти років оцінюються у 19,4 мільярда доларів США. Такі дані представлені у звіті «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA4). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Три роки повномасштабної війни, розв’язаної росією, заподіяли значну шкоду українській системі охорони здоров’я. Відповідно до оцінок Світового банку та ЄС потреби сектору охорони здоров’я наразі вже оцінюються у понад 19 мільярдів доларів США. Ця цифра проміжна. Однак очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання. Аби забезпечити максимальну ефективність визначені стратегічні орієнтири. Так, цьогоріч була затверджена Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. Маємо два ключові вектори: забезпечити стійкість системи в умовах війни та водночас зосередитись на відновленні, поєднавши його з процесами реформування та підвищенням ефективності функціонування відповідно до принципу «краще, ніж було», – зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У RDNA4 також підкреслюється, що пріоритетність інвестицій у відновлення та відбудову матиме вирішальне значення для вступу України в ЄС та її довгострокової стійкості. Ці зусилля спрямовані на відновлення інфраструктури країни, відродження її економіки та зміцнення інституційної структури відповідно до стандартів ЄС.

У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена в лютому минулого року, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%. Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%. Зокрема, кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла на 36,7%, аптек – на 2,2% тощо.

Найбільші збитки зафіксовано у Донецькій (37,8% від загальної вартості збитків), Харківській (12,6%), Луганській (12,5%) та Херсонській (7,3%) областях, де бої були найбільш інтенсивними.

Зазначимо, що оновлена «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)» презентована 25 лютого 2025 року Урядом України, Групою Світового банку, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй. Відповідно до документа, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів США (506 мільярдів євро) впродовж наступного десятиліття.

У звіті представлені висновки щодо втрат України від вторгнення росії у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року. Також надається оцінка коротко, середньо та довгостроковим потребам країни у реконструкції та відновленні.

Під час презентації RDNA4 Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність усім партнерам, які вже зараз допомагають Україні у відновленні, та закликав як країни, так і приватний бізнес активніше долучатися до відбудови країни.

Зі свого боку Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані акцентувала на неймовірній стійкості українців в умовах завданої масштабної шкоди. За її словами, оновлена оцінка відображає прогрес, досягнутий Україною як у фізичному, так і в економічному відновленні, прогрес у реалізації програми амбітних реформ, а також значні потреби у відновленні.

Нагадаємо, Світовий банк є надійним партнером України. Зокрема, на сьогодні впроваджується три спільних проекти Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку. А саме, «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).

Зазначимо, що у RDNA4 також підкреслюється, що відновлення дає можливість не лише відновити зруйноване внаслідок вторгнення, що триває, а й відбудувати країну за принципом «краще ніж було», впроваджуючи інноваційні рішення та реформи, які відповідають запитам на членство в ЄС. Висновки RDNA4 доповнюють програму реформ та інвестицій Плану України на наступні три роки.