Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. За останні два роки бюджет на освіту і науку зріс на 35% — з 143,4 млрд грн до 194,3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Збільшиться фінансування на пріоритетні напрями, а саме — на укриття у школах виділено вчетверо більше коштів, ніж 2024 року — 6,2 млрд грн. Завдяки укриттям діти зможуть повернутися до очного і безпечного навчання. На закупівлю шкільних автобусів передбачено 1,6 млрд грн.

Фінансування Нової української школи за ці два роки збільшено майже на 50%. У 2025 році бюджет на реформу становить 2,15 млрд грн, для порівняння — у 2024 році на НУШ виділено 1,5 млрд грн. Коштом субвенції вдасться закупити обладнання, засоби навчання для шкіл, а також забезпечити професійний розвиток учителів.

У наступному році 540 млн грн субвенції передбачено на навчально-практичні центри в закладах профтехосвіти, а також на лабораторії й майстерні у фахових коледжах.

Продовжується фінансування фахової передвищої і вищої освіти: на це в бюджеті закладено 55,6 млрд грн. На фінансування науки спрямовано 3,3 млрд грн.

Також передбачено кошти на нові напрями: