Від початку 2024 року 20 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державний кошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити свій професійний рівень. Це дозволить їм стати більш конкурентними на ринку праці. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні однією з ключових проблем ринку праці є структурне безробіття. Один з ефективних способів подолати цей виклик — це навчання та перекваліфікація, що дозволяє людям здобувати нові, більш затребувані професії або підвищувати свою кваліфікацію. Тому ми запустили кілька навчальних програм, зокрема можливість отримати ваучер на навчання для здобуття нового фаху або підвищення професійного рівня. Цього року 20 тисяч українців скористалися цією можливістю, а держава профінансувала їхнє навчання на суму 223 млн грн», — повідомила Юлія Свириденко.

Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є: медсестринство (видано 3629 ваучерів); психологія (3144); дошкільна освіта (861); медицина (557); кухар (1775); водій (1354); тракторист (603); кондитер (447).

Минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Щоб отримати ваучер на навчання необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайнна вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Реалізатором державної програми підтримки конкурентоспроможності громадян України на ринку праці шляхом отримання ваучерів на навчання є Державна служба зайнятості.

Нагадаємо, програма надання ваучерів на навчання є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні.