Міністерство цифрової трансформації починає новий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», щоб підтримати підприємницькі ініціативи ветеранів та сімей військовослужбовців. Протягом двох місяців на учасників чекають освітні модулі з маркетингу, цифровізації та основ бізнесу. За підсумками навчання підприємці зможуть залучити фінансування для розвитку власної справи.

«Команда Мінцифри системно започатковує проєкти, які допомагають українцям втілювати ідеї, розвивати чи масштабувати бізнес. Один з них — освітньо-грантова програма «Траєкторія». У першому сезоні акселератора 50 фіналістів отримали по 100 тисяч гривень на власну справу. Тож разом з партнерами розпочинаємо другий сезон, щоб якнайбільше українців могли отримати змогу для реалізації ідей та розвитку свого потенціалу», —зазначиввіцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Участь у програмі можуть узяти ветерани та члени сім’ї ветерана, військовослужбовця, загиблого, полоненого або зниклого безвісти, зокрема другий з подружжя, батьки, діти, серед яких усиновлені, брати й сестри.

Під час заповнення заявки учасникам необхідно вказати, в якій категорії вони планують проходити навчання: «Початківець у бізнесі» або «Досвідчений підприємець».

На фінальному заході Grand Pitch Day десятеро учасників з найвищими балами змагатимуться за головні додаткові винагороди: 1 мільйон гривень у номінації «Початківець у бізнесі» та 2 мільйони гривень у номінації «Досвідчений підприємець».

Після завершення програми 68 переможців отримають змогу відвідати до трьох безоплатних індивідуальних зустрічей з менторами проєкту. Підприємці зможуть прослухати лекції понад десяти провідних експертів з розвитку бізнесу, а також отримати розбір психології власного бізнесу, повідомляє Мінцифри.