Підтримку на 20 мільйонів євро зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, українці, які повернулись додому, а також приймаючі громади Сумської, Чернігівської та Київської областей. Підтримка надається в рамках проекту «Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту», який реалізується у співпраці Міністерства економіки України та Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Прикордонні регіони, які були частково окуповані, які постійно зазнають ракетних обстрілів ворога, потребують особливої уваги з боку держави. Ми маємо низку урядових програм з підтримки й стимулювання розвитку бізнесу в цих регіонах, надання допомоги мешканцям та внутрішнім переселенцям у працевлаштуванні, перенавчанні та підвищенні свого професійного рівня, щоб вони могли стати більш конкурентними на ринку праці, мали можливість забезпечувати себе й родину. Ми вдячні нашим партнерам за допомогу й готовність розширити наші можливості у наданні підтримки мешканцям постраждалих від війни областей, підприємцям, які продовжують там працювати, або відновлюють свій бізнес, зберігають і створюють нові робочі місця, сплачують податки, відбудовують зруйноване ворогом”, - зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зокрема, в рамках проекту планується надання грантів на перезапуск та підтримку бізнесу Сумської, Чернігівської та Київської областей:

150 грантів до 7 000 євро для мікропідприємств;

90 грантів до 20 000 євро для малих підприємств;

45 грантів до 15 000 євро для мікропідприємств на стартапи.

Окрім того, 4 економічні кластери отримають гранти до 80 000 євро для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту, сприяння економічному розвитку області.

Також в рамках проекту передбачено надання підтримки ВПО та українцям, які повернулись додому, молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення їх шансів на працевлаштування - 500 осіб отримають ваучери на суму до 1 000 євро на освітні/професійні курси підвищення кваліфікації.

Низка заходів буде спрямована на відновлення та посилення соціальної стійкості громад Сумської, Чернігівської та Київської областей, зокрема, відбудову об’єктів економічної інфраструктури, створення мережі хабів та субхабів.