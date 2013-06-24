1 листопада, на Саміті СЕО 2024 відбулась презентація Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Їх розробила українська медіакомпанія Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з виданням Forbes Ukraine та за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цей документ об’єднує 12 ключових принципів, які навігують компанії до правильних підходів і комплексного розуміння дій і можливостей бізнесу у підтримці ветеранів, ветеранок та їхніх сімей.

Вони стали потужною публічною домовленістю українського бізнесу – діяти в інтересах справедливої підтримки наших Захисників та Захисниць та їхніх сімей у всіх сферах діяльності: на робочому місці, в продуктах і сервісах, у закупівлях, комунікаціях, маркетингу та у взаємодії зі спільнотами.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, яка взяла участь у Саміті СЕО, акцентувала увагу на важливості впровадження прогресивних корпоративних стандартів для адаптації ветеранів й ветеранок на робочих місцях.

«Сьогоднішня подія – це дуже важливий сигнал від бізнесу до бізнесу щодо інтеграції ветеранів до своїх команд. Дуже важливо, що ця ініціатива виходить від лідерів українського підприємництва, які беруть на себе таку відповідальність. В свою чергу, Міністерство ветеранів розробляє методичні рекомендації для представників бізнесу щодо інтеграції ветеранів, впроваджує якісні державні політики та допомагає підприємствам налагоджувати роботу, спрямовану на працевлаштування, освіту та профорієнтацію ветеранів. Закликаю український бізнес підписувати ці принципи і запроваджувати їх, підсилюючи наших найсильніших громадян», – наголосила Наталія Калмикова.

Під час Саміту СЕО 20 великих українських компаній, лідерів своїх індустрій, вже стали підписантами Принципів на підтримку підтримки ветеранів, ветеранок, їхніх сімей і родин полеглих. Документ підписали:

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media

Олександр Комаров, президент компанії “Київстар”

Сергій Гришков, СЕО Uklon

Олена Плахова, членкиня Ради директорів “Нової пошти”

Тарас Панасенко, Співвласник та генеральний директор магазинів побутових товарів “Аврора”

Марія Стефанишин, адміністративна директорка “Кормотех”

Андрій Обрізан, генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця"

Ірина Шинкаренко, заступниця Голови товариства “Епіцентр”

Сергій Наумов, Голова Правління “Ощадбанку”

Оксана Журович, СЕО OMD Group

Лариса Чернишова, Заступниця голови правління з питань фінансів, виконуюча обов'язки голови правління “Приватбанку”

Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media

Анастасія Фролова, генеральна менеджерка SOFTSERVE в Україні

Андрій Коротков, генеральний директор “ІНТЕРПАЙП”

Володимир Костюк, СЕО FARMAK

Степан Мітіш, віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна

Віктор Лотоус, голова правління ПРАТ “Полтавський ГЗК” FERREXPO POLTAVA MINING

Андрій Крупа, СEO ELEKS

Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff

Андрій Пивоварський, СЕО WOG

Кожна компанія може самостійно визначити, які принципи для неї є першочерговими у роботі, які саме проекти та рішення допомагатимуть організації найкраще забезпечити кожен із цих принципів.

Саміт СЕО 2024 організовано журналом Forbes Ukraine. Захід став важливим майданчиком для обговорення нових ідей та інноваційних підходів в управлінні бізнесом.