На затонулому римському кораблі підводні археологи виявили тисячі глиняних амфор. Вивчивши знахідку можна зробити висновок про життя і торгівлю тих людей, хто жив у цьому районі за часів правління Римської імперії.
Корабель був виявлений дослідниками з університету Патри поблизу острова Кефалінія за допомогою сонарної розвідки. Під час пошуку було виявлено корабельну аварію, зокрема велике римське вантажне судно, Фіськардо, таку назву має прилеглий порт, де знайшли римський корабель.
На місці корабельної аварії підводні археологи знайшли сотні глиняних горщиків (амфор), форма яких, на думку археологів, вказує на те, що корабель затонув десь між I століттям до нашої ери і I століттям нашої ери.
На думку вчених корабель затонув у І столітті нашої ери. Він має довжину 34 метри і завширшки 13 метрів, що робить Фіськардо найбільшим римським кораблем, будь-коли знайденим у східній частині Середземного моря.
Оскільки корабель був наполовину занурений у воду протягом останніх двох тисячоліть, дослідники дуже сподіваються, що похована у воді частина, можливо, збереглася з того часу. Тоді археологи за стилем будівництва зможуть визначити, ким, де і коли був побудований цей корабель.
Розмір корабля розрахований на 6000 амфор, це його повна потужність. Дослідники також сподіваються знайти особисті речі моряків, на яких часто зберігаються штампи з їх іменами та іншою ідентифікуючою інформацією, зокрема з порту якого міста цей корабель приплив.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»