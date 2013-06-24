У січні 2025 року 2 тисячі українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть здобути новий фах чи спеціальність, які є затребувані на ринку праці. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучер, — медсестра, кухар, водій. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Перекваліфікація українців, надання їм можливості опанувати актуальні для ринку праці професії є одним із пріоритетних напрямків для Мінекономіки. Ми запровадили низку навчальних програм, завдяки яким люди можуть змінити фах, підвищити свій професійний рівень, здобути додаткові навички, що дозволить їм стати більш конкурентоспроможними. Особливо важливою така можливість є для людей старшого віку, внутрішніх переселенців, які змушені шукати роботу на новому місці, людей з інвалідністю, ветеранів. Вони можуть отримати ваучер на навчання та опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей. Лише за перший місяць цього року українці взяли 2 тисячі ваучерів. Держава профінансувала їхнє навчання на 12 млн грн», — повідомила Тетяна Бережна.

Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:

медсестринство (видано 651 ваучер);

медицина (195);

кухар (139);

водій (100).

У 2024 році ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Як отримати послугу?

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на веб-сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Ваучер можна використати для навчання у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Нагадаємо, програма надання ваучерів на навчання є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні. Реалізатором програми є Державна служба зайнятості.