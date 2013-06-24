За січень — грудень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн, або на 15%, більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У грудні було витрачено 492,2 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2025 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 1,3 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у грудні — 133,9 млрд грн), або 37% загального обсягу видатків, витрачених за січень — грудень 2024 року (порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 68 млрд грн, або на 5,6%); на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 973,3 млрд грн (у грудні — 96,7 млрд грн);

- 587,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні — 124,1 млрд грн), або 16,8% загального обсягу видатків; зокрема:

340 млрд грн — для підтримки Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг;

157,3 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 570,1 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у грудні — 59,5 млрд грн), або 16,3% загального обсягу видатків, що на 42,4 млрд грн, або на 8%, більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зокрема:

274,7 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

112,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

39,6 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; видатки Мінсоцполітики спрямовано на соціальні виплати в обсязі 447,9 млрд грн;

- 426,7 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям, у грудні — 96,6 млрд грн), або 12,2% загального обсягу видатків; зокрема:

378,2 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України;

18 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

- 307,4 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні — 20,6 млрд грн), або 8,8% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 59,8 млрд грн, або на 24,1%);

- 177,5 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у грудні — 14,5 млрд грн), або 5,1% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли на 28,9 млрд грн, або на 19,4%).

Джерело: Міністерство фінансів