Покращене харчування для військових у цивільних закладах охорони здоров'я відтепер матиме єдиний механізм оплати та спрощену процедуру реалізації. Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони, підтримав Кабінет Міністрів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідальність за організацію харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації покладатиметься на медичні заклади. Важливою зміною стало також впровадження єдиної системи оплати для всіх закладів охорони здоров'я.

Крім цього, новий порядок передбачає спрощену систему звітування для медичних закладів. Оплата послуг здійснюватиметься на підставі поданих звітів, що значно полегшить документообіг та пришвидшить процес розрахунків.

На забезпечення якісного харчування захисників та захисниць у цивільних медичних закладах держава спрямує понад 2.1 млрд грн у 2025 році. Це дозволить підтримувати єдині стандарти харчування для всіх поранених військових, які застосовуються у військово-медичних закладах.

«Наше завдання – забезпечити належний догляд за пораненими захисниками та захисницями, незалежно від місця їхнього лікування. Після впровадження механізму покращеного харчування минулого місяця ми побачили реальні результати та можливості для його вдосконалення. У 2025 році плануємо спрямувати понад 2 мільярди гривень, щоб усі поранені військовослужбовці отримували якісне харчування на рівні військово-медичних закладів», – зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет Міністрів України затвердив постанову від 15.11.2024 № 1299 яка вдосконалює механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.