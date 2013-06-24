Пільгові кредити в еквіваленті $2,1 млрд отримає економіка України від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) протягом наступних п’яти років. Проект відповідної Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея Кабінет Міністрів України схвалив на засіданні 2 квітня 2024 року. Підписати Рамкову Угоду від українського Уряду доручено Першому віце-прем’єр-міністру України — Міністру економіки України Юлії Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Зроблено ще один крок до фіналізації всіх необхідних внутрішніх процедур та початку практичної реалізації домовленостей з нашими корейськими друзями. Україна або резидент України, який отримає державну гарантію матимуть змогу залучити пільгові кредити від EDCF. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проекти відновлення», - зазначила Юлія Свириденко.

За умовами Рамкової Угоди Уряд Кореї надає можливість Позичальнику отримувати кредити від EDCF до максимальної суми зобов'язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент два мільярди сто мільйонів доларів США (2 100 000 000 доларів США) на 2024 - 2029 роки для фінансування кредитних проектів EDCF в Україні. Уряди Кореї та України мають визначити проекти-кандидати у тісній співпраці один з одним. Деталі кожного окремого проекту, сума та умови кредитування будуть визначені у окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.

Нагадаємо, Угоду стосовно кредитів від EDCF підписали Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Посол Кореї в Україні Кім Хьонг 13 вересня 2023 року в присутності Президента України Володимира Зеленського та Міністра земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Кореї Хі Рьон Вона. Документ був ратифікований Верховною Радою України 21 грудня 2023 року.

Відповідно до Угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

Довідково

Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований Урядом Республіки Корея з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їх промислового розвитку та економічної стабільності.