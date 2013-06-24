Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» прикордонникові Владиславу Степанчуку.

Молодий хмельниччанин, щойно досягнувши 18-річчя, під час повномасштабного вторгнення росії вирішив продовжити військову династію своєї родини і добровільно став до лав Державної прикордонної служби. Перший серйозний бойовий досвід здобув 29 квітня 2024 року. Під час облаштування вогневих позицій на українсько-російському кордоні ворог за допомогою розвідувальних БпЛА виявив активність нашого угруповання. Уже за годину основні вогневі позиції зазнали комбінованого обстрілу з артилерійських систем та ударних дронів «Ланцет».

Підрозділ, щоб зберегти бойову техніку та боєкомплект, перевів гармату в похідне положення і здійснив її переміщення до запасної позиції. Але під час маневру військові потрапили під ворожий мінометний обстріл. На жаль, начальник розрахунку та навідник зазнали важких осколкових поранень.

Ризикуючи життям, солдат Степанчук оперативно прийняв рішення змінити маршрут і відвести побратимів до лісосмуги. Завдяки навичкам тактичної медицини він самотужки зупинив критичні кровотечі та підготував поранених побратимів до евакуації.

Тим часом поряд у лісосмузі перебували дезорієнтовані після обстрілів військовослужбовці суміжних підрозділів без зв’язку та боєприпасів. Владислав, частково відновивши зв’язок з командним пунктом, взяв командування на себе та розподілив між бійцями сектори спостереження й ведення вогню. Об’єднавши зусилля, прикордонник зумів організувати відхід усіх військовослужбовців на запасні позиції.

Прорив тривав майже чотири години і супроводжувався стрілецьким боєм з ворогом. Попри складну ситуацію Владиславу вдалося вивести підрозділ з-під напівоточення та передислокувати 21 військовослужбовця в безпечний район.

Солдатові Владиславу Степанчуку всього 19 років, але він уже проявив неймовірну мужність і рішучість, рятуючи життя побратимів. Його подвиг назавжди залишиться в історії України.

Джерело: Державна прикордонна служба