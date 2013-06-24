11 березня, у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулася церемонія фіксації рекорду України за наймасовіше читання поеми «Катерина» Тараса Шевченка, українцями та іноземцями, з нагоди 210-річчя народження Кобзаря в рамках ініціативи «Шевченко єднає». Рекорд засвідчив 210 учасників з 22 країн світу, які декламували рядки з твору Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході взяли участь т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, заступниця Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар, генеральна директорка Книги Світових Рекордів Ганна Крисюк та Надзвичайний і Повноважний посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі, яка першою з дипломатів долучилася до флешмобу.

«Ми тішимося з того, що реалізували цей масштабний проект: було дійсно непросто об’єднати 210 людей з усього світу. Але ми це зробили. Будь-яка справа, що робиться натхненно, сама собою є унікальною. А від унікальності до рекордності — лише крок», — сказав Ростислав Карандєєв.

Флешмоб об’єднав людей різного віку, статі, посад з усіх областей України та з 22 країн світу. Дипломи із засвідченням рекорду отримають всі учасники, які читали поему.

«Дякуємо всім за те, що долучилися до популяризації творів Тараса Шевченка в усьому світі. Цей кейс — гарна історія, яка, сподіваємося, матиме своє продовження», — зазначила Ганна Крисюк.

Нагадаємо, до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка МКІП ініціювало акцію із читання поеми «Катерина», за якою спостерігали представники Книги світових рекордів. Зокрема, до декламування поеми долучилися т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, заступники міністра Тарас Шевченко та Анастасія Бондар, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та заступник Міністра Уляна Токарєва, державний секретар МВС України Інна Ящук, Державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема, рятувальники ДСНС України, військові ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники Львівського та Донецького загонів ДПСУ, представники Державного агентства розвитку туризму, Торгово-промислової палати, Національного музею історії України у Другій світовій війні, Музею історії міста Києва, Національного музею народної архітектури та побуту України, Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Національного академічного театру імені Лесі Українки, Сумського національного академічного театру імені Михайла Щепкіна, Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, Державного податкового університету, ГО «Інститут культури України», ППОС НЛТУ України, компанії Київстар, Українсько-Швейцарської фундації «VIDNOVA», Business Woman Club, Всеукраїнського руху «Єдині» та інші.

Також поему читали народні депутати Галина Янченко, Олександр Бакумов та Святослав Юраш, дипломати, актори, представники та представниці громадської сфери, культури та шоу-бізнесу, зокрема Дарʼя Коломієць, Аміль Насіров, Раміль Насіров, Євген Нищук, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Юрій Савчук, Максим Остапенко, Діана Попова, Оксана Повякель, Неля Куковальська, Олександра Матвійчук, представники та представниці бізнесу, української діаспори, очільники навчальних закладів, студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, волонтери та школярі.