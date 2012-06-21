Згідно з даними Центру з вивчення космічних об'єктів у ближньому космосі NASA, 23 березня 2021 року повз нашу планету пролетить два астероїда, при цьому в момент максимального зближення із Землею відстань до них буде менше, ніж до Місяця. Обидва об'єкти відносяться до групи Аполлона.

Першим повз нашу планету о 5:05 за київським часом пролетів астероїд 2021 FO1. Його розмір досягає 8 метрів, а відкрили його амтрономи всього два дні тому.

На момент максимального зближення відстань від Землі до 2021 FO1 складе 321 тисячу кілометрів.

Майже через 14 годин, о 18:51 за київським часом, до Землі на відстань 235 тисяч кілометрів пролетить більш великий астероїд – 2021 FH. Його максимальний розмір понад 28 метрів. Об'єкт був відкритий 18 березня 2021 року.

Варто відзначити, що за даними Лабораторії реактивного руху NASA, загрози зіткнення астероїдів 2021 FO1 і 2021 FH з нашою планетою ні в цьому році, ні в найближчому майбутньому немає.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

