Українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад — це майже вдвічі більше, ніж за жовтень. Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів кешбеку збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала майже 2 млн людей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«За листопад держава виплатила громадянам 232 мільйони гривень кешбеку — це майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч. Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Перевіряти нарахування кешбеку можна також у Дії.

Ключові цифри програми станом на 25 грудня 2024 року:

7,9 млн громадян долучилися до програми.

Кількість карток Національний кешбек — 8,6 млн.

4,2 млн карток активовано в Дії для майбутніх виплат.

388 млн грн — загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми (за три місяці).

У програмі беруть участь 1665 виробників.

Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Як працює програма?

Національний кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів зі спеціального переліку в магазинах-учасникахпрограми. Кошти надходять на картку для виплат Національний кешбек. Зняти готівку з такої картки неможливо. Щоб перевірити, чи є кешбек на товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Також товари з кешбеком маркуються спеціальними позначками у торгових мережах.

Відкрити фізичну або віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою та активувати її в Дії.

На що можна витратити кошти?

На оплату послуг: комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках-учасниках програми. Також кошти можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ через благодійні фонди та волонтерські організації.

Довідково

Програма «Національний кешбек» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3000 гривень на місяць.