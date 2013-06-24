Від початку 2024 року 6 400 підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 25,3 млрд гривень. Майже 20% цих кредитів підприємці взяли на реалізацію інвестиційних проектів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Минулого тижня бізнес отримав 606 доступних кредитів на суму 2,5 млрд гривень. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 85,4 тисячі кредитів на суму 292,2 млрд гривень.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів – на 10,1 млрд грн, 5,2 млрд грн кредитів – бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 4,3 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 4,6 млрд грн – на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

· сільського господарства (48%);

· оптової та роздрібної торгівлі (25%);

· переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (38,9 тис.), «Ощадбанк» (13,2 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тис.).